Англия24 апреля 2025, 17:12 |
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Пять клубов АПЛ + Реал и Бавария. Борнмут готовится продавать защитника
В контракте Хейсена есть клаусула
24 апреля 2025, 17:12 |
873
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По информации Sky Sports, пять клубов АПЛ, а также Реал и Бавария готовы сделать Борнмуту предложение по ведущему центральному защитнику Дину Хейсену.
Проблема для Борнмута в том, что в контракте испанского игрока есть клаусула в 50 миллионов фунтов, поэтому удержать своего лидера не удастся. Все зависит от того, куда захочет перейти Хейсен.
Сообщается, что в Англии игрока готовы подписать Челси, Арсенал, Ливерпуль, Ньюкасл и Тоттенхэм.
В нынешнем сезоне 20-летний футболист 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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