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  4. Пять клубов АПЛ + Реал и Бавария. Борнмут готовится продавать защитника
Англия
24 апреля 2025, 17:12 |
873
1

Пять клубов АПЛ + Реал и Бавария. Борнмут готовится продавать защитника

В контракте Хейсена есть клаусула

24 апреля 2025, 17:12 |
873
1
Пять клубов АПЛ + Реал и Бавария. Борнмут готовится продавать защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

По информации Sky Sports, пять клубов АПЛ, а также Реал и Бавария готовы сделать Борнмуту предложение по ведущему центральному защитнику Дину Хейсену.

Проблема для Борнмута в том, что в контракте испанского игрока есть клаусула в 50 миллионов фунтов, поэтому удержать своего лидера не удастся. Все зависит от того, куда захочет перейти Хейсен.

Сообщается, что в Англии игрока готовы подписать Челси, Арсенал, Ливерпуль, Ньюкасл и Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Дин Хейсен Борнмут Челси Бавария Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон Тоттенхэм Ньюкасл
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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MaximusOne
Затьмарив цей хлопчина Забу
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