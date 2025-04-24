Пять клубов АПЛ + Реал и Бавария. Борнмут готовится продавать защитника

По информации Sky Sports, пять клубов АПЛ, а также Реал и Бавария готовы сделать Борнмуту предложение по ведущему центральному защитнику Дину Хейсену.

Проблема для Борнмута в том, что в контракте испанского игрока есть клаусула в 50 миллионов фунтов, поэтому удержать своего лидера не удастся. Все зависит от того, куда захочет перейти Хейсен.

Сообщается, что в Англии игрока готовы подписать Челси, Арсенал, Ливерпуль, Ньюкасл и Тоттенхэм.

В нынешнем сезоне 20-летний футболист 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.