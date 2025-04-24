«Европа, встречай Александрию». Клуб отреагировал на выход в еврокубки
И намекнул на борьбу с Шахтером
Клуб УПЛ Александрия гарантировал себе выход в еврокубки по итогам нынешнего сезона чемпионата Украины. Команда отметила это достижение, а также намекнула на борьбу с Шахтером за второе место.
«После шестилетнего перерыва наша команда будет вновь представлять нашу страну в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы благодарны нашему Президенту, руководству, тренерам, футболистам, персоналу, болельщикам, партнерам и всем, кто был с клубом в самые разные времена. Отдельная благодарность нашему главному тренеру Руслану Ротаню. Благодаря его добросовестному и самоотверженному труду сегодняшнее достижение стало реальностью».
«Сезон 2025/2026 станет четвертым по счету еврокубковым для ФК Александрия в нашей многолетней истории. Однако главная интрига и противостояние этого сезона еще впереди. Итак, продолжаем поддерживать родную команду в новых исторических свершениях вместе и до конца. Нас ждут – новые вызовы, новые матчи и новые истории, которые мы будем писать вместе».
«Европа, встречай ФК «Александрия».
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Но может ошибаюсь.
Может удачно сыграют.