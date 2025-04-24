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Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 16:29 |
199
3

«Европа, встречай Александрию». Клуб отреагировал на выход в еврокубки

И намекнул на борьбу с Шахтером

24 апреля 2025, 16:29 |
199
3
«Европа, встречай Александрию». Клуб отреагировал на выход в еврокубки
ФК Александрия

Клуб УПЛ Александрия гарантировал себе выход в еврокубки по итогам нынешнего сезона чемпионата Украины. Команда отметила это достижение, а также намекнула на борьбу с Шахтером за второе место.

«После шестилетнего перерыва наша команда будет вновь представлять нашу страну в соревнованиях под эгидой УЕФА. Мы благодарны нашему Президенту, руководству, тренерам, футболистам, персоналу, болельщикам, партнерам и всем, кто был с клубом в самые разные времена. Отдельная благодарность нашему главному тренеру Руслану Ротаню. Благодаря его добросовестному и самоотверженному труду сегодняшнее достижение стало реальностью».

«Сезон 2025/2026 станет четвертым по счету еврокубковым для ФК Александрия в нашей многолетней истории. Однако главная интрига и противостояние этого сезона еще впереди. Итак, продолжаем поддерживать родную команду в новых исторических свершениях вместе и до конца. Нас ждут – новые вызовы, новые матчи и новые истории, которые мы будем писать вместе».

«Европа, встречай ФК «Александрия».

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Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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Комментарии 3
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Xvalenok03
Учитывая опыт последних лет этот выход можно оценивать скептически.
Но может ошибаюсь.
Может удачно сыграют.
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0
Lulinnha
А дальше что ? Будут как Кривбасс "набираться опыта" в квалификации. Ну Кривбасс хотя бы побывал туристами в Испании... 
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0
fly
Головне щоб зустріч з Європою не закінчилась двома програшами від якогось клубу з Албанії. А взагалі дуже хочеться щоб у Александрії вийшло. В цьому році они однозначно заслуговують
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0
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