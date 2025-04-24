Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»
Пушич рассказал о состоянии здоровья лидера
Наставник Шахтера Марино Пушич рассказал о ситуации хавбека Георгия Судакова, который не смог выйти в стартовом составе на матч полуфинала Кубка Украины против Полесья (1:0).
«Хороший матч, мы заслужили обыграть Полесье. Еще в первом тайме могли забить три или четыре гола, но не сделали это. История всего нашего сезона – не реализуем свои шансы. И когда это происходит, то соперник остается в игре».
«Судаков? Георгий не мог выйти в старте, но медштаб подготовил его на 30 минут встречи. Судаков играет на уколах, через боль и показал характер», – сказал Пушич.
В конце недели команда сыграет против Динамо в туре УПЛ.
🏆 Кубкова перемога, травма та характер Судакова, позиція Матвієнка, вирішальний гол Аліссона й майбутні матчі з «Динамо» ⚔️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 24, 2025
🧡 Коментар Маріно Пушича після гри з «Поліссям» у Житомирі.#Shakhtar #ПоліссяШахтар pic.twitter.com/BqSsqSE1iT
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