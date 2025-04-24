Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»

Наставник Шахтера Марино Пушич рассказал о ситуации хавбека Георгия Судакова, который не смог выйти в стартовом составе на матч полуфинала Кубка Украины против Полесья (1:0).

«Хороший матч, мы заслужили обыграть Полесье. Еще в первом тайме могли забить три или четыре гола, но не сделали это. История всего нашего сезона – не реализуем свои шансы. И когда это происходит, то соперник остается в игре».

«Судаков? Георгий не мог выйти в старте, но медштаб подготовил его на 30 минут встречи. Судаков играет на уколах, через боль и показал характер», – сказал Пушич.

В конце недели команда сыграет против Динамо в туре УПЛ.