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  4. Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»
Кубок Украины
24 апреля 2025, 16:12 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:38
417
3

Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»

Пушич рассказал о состоянии здоровья лидера

24 апреля 2025, 16:12 | Обновлено 24 апреля 2025, 16:38
417
3
Пушич перед матчем с Динамо: «Судаков играет через боль, на уколах»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Наставник Шахтера Марино Пушич рассказал о ситуации хавбека Георгия Судакова, который не смог выйти в стартовом составе на матч полуфинала Кубка Украины против Полесья (1:0).

«Хороший матч, мы заслужили обыграть Полесье. Еще в первом тайме могли забить три или четыре гола, но не сделали это. История всего нашего сезона – не реализуем свои шансы. И когда это происходит, то соперник остается в игре».

«Судаков? Георгий не мог выйти в старте, но медштаб подготовил его на 30 минут встречи. Судаков играет на уколах, через боль и показал характер», – сказал Пушич.

В конце недели команда сыграет против Динамо в туре УПЛ.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Георгий Судаков Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Kubok-69
Так хто розповідає: Пушич, чи Судаков сам про себе?
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Saar
На уколах? Мудрик підігнав?...
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-1
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