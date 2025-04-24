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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинец продлил контракт с клубом Бундеслиги
Германия
24 апреля 2025, 15:39 |
870
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинец продлил контракт с клубом Бундеслиги

Олександр Ткаченко залишається у «Вердері»

24 апреля 2025, 15:39 |
870
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец продлил контракт с клубом Бундеслиги
ФК Вердер. Александр Ткаченко

Украинский полузащитник Александр Ткаченко, выступающий за юношескую команду бременского «Вердера» U-17, подписал новый контракт с клубом.

17-летний украинец присоединился к структуре Вердера в 2023-м, а его новый контракт рассчитан до 30 июня 2026-го. Ожидается, что со следующего сезона он будет играть за U-19.

В нынешнем сезоне Ткаченко провел 19 матчей за немецкий клуб и отличился 4 забитыми голами за юношескую команду «бременцев».

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины подписал контракт с немецким Вердером

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Александр Ткаченко (футболист) Вердер Бундеслига чемпионат Германии по футболу продление контракта
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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