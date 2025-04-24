ОФИЦИАЛЬНО. Украинец продлил контракт с клубом Бундеслиги

Украинский полузащитник Александр Ткаченко, выступающий за юношескую команду бременского «Вердера» U-17, подписал новый контракт с клубом.

17-летний украинец присоединился к структуре Вердера в 2023-м, а его новый контракт рассчитан до 30 июня 2026-го. Ожидается, что со следующего сезона он будет играть за U-19.

В нынешнем сезоне Ткаченко провел 19 матчей за немецкий клуб и отличился 4 забитыми голами за юношескую команду «бременцев».

Ранее сообщалось, что защитник сборной Украины подписал контракт с немецким Вердером