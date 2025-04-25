Деклан Райс: один из самых ярких полузащитников современности

Долгое время нападающие были рекордсменами по самым дорогим трансферам. Но в последнее время это тренд меняется. Клубы по-прежнему готовы много платить за качественного форварда, но за качественного опорника они могут заплатить еще больше.

Тренд на дорогих полузащитников задал «Челси». Зимой 2023 года «синие» прямо посреди сезона выкупили Энцо Фернандеса у «Бенфики» за 123 млн евро. Это самый дорогой трансфер в истории клуба.

Летом того же года «Челси» перехватил у «Ливерпуля» Мойсеса Кайседо. За этого хавбека «синие» заплатили «Брайтону» 116 млн евро. Когда сделка лондонцев с эквадорцем была согласована, но еще не подписана, в «Арсенале» напряглись.

«Канониры», которые искали себе нового опорника, поспешили, чтобы соседи не раскупили всех толковых полузащитников. «Арсенал» урвал себе Деклана Райса – буквально урвал, учитывая, что к игроку обращались клубы с более яркими перспективами, чем у «канониров», проигравших чемпионскую гонку «Манчестер Сити». Выбор самого футболиста тоже сыграл свою роль – и он оказался правильным.

Райс небезосновательно обращал на себя внимание, будучи игроком «Вест Хэма». В 2013-м году Деклан перешел из молодежной системы «Челси» в академию «молотобойцев», где прогрессировал с каждым годом. С 2017 года молодой хавбек начал играть за первую команду «Вест Хэма», а с 2018-го стал игроком основного состава.

С сезона 2018/19 англичанин проводил на поле по 88-90 минут в среднем за матч, то есть играл практически без замен. При этом он никогда не пропускал много матчей из-за травм. Самый низкий показатель Райса – 32 матча в Премьер-лиге в кампании 2020/21.

Надежность, доступность, физическая сила и стремление к прогрессу сделали Деклана капитаном «молотобойцев» уже в 24 года. Он не боялся брать на себя ответственность, поэтому легко принял капитанскую повязку после ухода Марка Нобла. Заменить живую легенду клуба непросто, но молодой хавбек справился.

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс в Вест Хэме

Более того, он привел «Вест Хэм» к победе в Лиге конференций – первому трофею клуба за 43 года. Конечно, Райс не был единственной причиной этого успеха и подъема «молотобойцев» в целом, но он сыграл очень важную роль в том, что команда была конкурентоспособной в АПЛ и в Европе. После ухода Деклана и Дэвида Мойеса «Вест Хэм» находится далеко от тех позиций, которые занимал ранее.

Топ-клубы давно хотели заполучить Райса. После победы в Лиге конференций уже точно стало известно, что он уйдет. В тот момент Деклан находился в идеальном положении для перехода на следующий уровень. На него претендовали «Манчестер Сити», «Бавария» и «Арсенал».

Мюнхенцы предлагали игроку очень хорошие финансовые условия, но он хотел остаться в Англии. После этого казалось, что футболист перейдет в «Манчестер Сити», но он выбрал «Арсенал», не уехав даже из Лондона. Англичанин позже объяснял, что проект «канониров» ему понравился больше, чем у «горожан».

«Арсенал» заплатил за Райса 116 млн евро. Это много. Скептики считали, что очень много. «Канониров» критиковали за то, что они переплатили за хорошего, но не звездного игрока. Болельщики, возможно, тоже сомневались, поскольку многие предыдущие рекордные трансферы себя не оправдали. Николя Пепе провалился, Кай Хаверц долго терялся на поле, Пьер-Эмерик Обамеянг покинул клуб со скандалом.

Но все же в отношении Райса был определенный оптимизм. Во-первых, показательным было то, каким клубам отказал Деклан ради «Арсенала». Во-вторых, он пришел к «канонирам» уже достаточно опытным – финалистом чемпионата Европы, где был игроком стартового состава в сборной Англии. К тому же он просто хороший профессионал, а таких футболистов «пушкарям» как раз и не хватало.

В своих интервью Райс неоднократно заявлял, что хочет быть не просто хорошим опорником. Деклан поставил себе за цель стать качественным бокс-ту-бокс полузащитником, который умеет на поле все. Он проделал хорошую работу над собой в «Вест Хэме», но именно в «Арсенале» получил то, к чему стремился.

Долгое время Райс был хорошим разрушителем, но он хотел не только прерывать атаки соперника, но и развивать свои. Главный тренер «канониров» Микель Артета дал ему такую возможность. Он не стал загонять Деклана в оборонительные рамки, предоставив ему большую свободу действий на поле, хоть и с определенными обязательствами. Это практически сразу принесло результат.

Райс забил дебютный гол за «Арсенал» в первом топ-матче АПЛ – против «Манчестер Юнайтед». Формально Деклан значился опорным или центральным полузащитником, но часто поднимался выше, возвращаясь при этом в оборону. В первом сезоне за «канониров» он забил 7 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах. Это его самые высокие показатели за всю карьеру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс против Луки Модрича

В западном Лондоне англичанин был качественным опорником, а в северном стал хорошим плеймейкером и бомбардиром. Он показал, что может не только отбирать мячи, но и развивать собственные атаки, что особенно важно в те моменты, когда отсутствуют другие креативные игроки. При этом Райс успевает и страховать защитников – в «Арсенале» он бегает больше всех.

В текущем сезоне Деклан входит в топ-12 центральных и опорных полузащитников со всей Европы по разным статистическим показателям, включая результативные передачи (7-е место в Европе), рывки во вратарскую площадь соперников (11-я позиция) и возвраты мяча в финальной трети поля (12-я строчка).

Райс создал 15 потенциально голевых моментов в текущем сезоне. Это второй лучший показатель среди всех хавбеков. Больше только у Алекса Баэны из «Вильярреала». При этом он также играет важную роль в оборонительных действиях команды и в том, что «канониры» пропустили только 27 мячей в АПЛ. У «пушкарей» лучшая оборона в Премьер-лиге, к чему причастен и Райс.

Второй матч против «Реала» в 1/4 финала Лиги чемпионов стал ярким примером впечатляющего прогресса Деклана в «Арсенале». Дело не только в двух штрафных ударах, которые потрясли весь Мадрид, но и в том, что он был лучшим игроком «канониров» практически во всем. Райс стал первым в своей команде по касаниям мяча, точным передачам, отборам, перехватам и созданным моментам.

После этого матча Деклан вошел в десятку претендентов на «Золотой мяч», опередив Гарри Кейна и Килиана Мбаппе. Его называют наследником Патрика Виейра и будущим капитаном «Арсенала». И это при том, что Райсу только 26 лет и он все еще может многому научиться. Пока в активе у Деклана только победа в Лиге конференций и Суперкубке Англии, но, если он продолжит так играть, трофеев будет гораздо больше. Может, и не только в «Арсенале».

Сергей ЗАВАЛКО