Испания25 апреля 2025, 16:51 |
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Барса согласовала продажу футболиста в Аравию. Финальное слово за игроком
Андреас Кристенсен должен определиться со своим будущим
25 апреля 2025, 16:51 |
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Неназванный саудовский клуб интересуется датским защитником каталонской «Барселоны» Андреасом Кристенсеном, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, «сине-гранатовые» получили предложение по трансферу 29-летнего футболиста в размере 20 миллионов евро и уже приняли его. Теперь слово за самим игроком.
В сезоне 2024/25 Андреас Кристенсен из-за травм провел лишь 1 матч на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Барселона» продала в «Комо» Алекса Валье.
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