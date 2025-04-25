Барса согласовала продажу футболиста в Аравию. Финальное слово за игроком

Неназванный саудовский клуб интересуется датским защитником каталонской «Барселоны» Андреасом Кристенсеном, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, «сине-гранатовые» получили предложение по трансферу 29-летнего футболиста в размере 20 миллионов евро и уже приняли его. Теперь слово за самим игроком.

В сезоне 2024/25 Андреас Кристенсен из-за травм провел лишь 1 матч на клубном уровне, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» продала в «Комо» Алекса Валье.