Динамо стало автором 15-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины

В матче «Буковина» – «Динамо» (1:4) 15-й раз в истории был зафиксирован крупный счет в полуфиналах Кубка Украины.

Десять разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», четыре – «Шахтер» и один – «Днепр». 3 крупные виктории динамовцы отпраздновали с Сергеем Ребровым, 2 – с Валерием Лобановским, по 1 – с Михаилом Фоменко, Алексеем Михайличенко, Александром Хацкевичем, Мирчей Луческу и Александром Шовковским.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины