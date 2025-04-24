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  4. Динамо стало автором 15-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины
Кубок Украины
24 апреля 2025, 11:53 | Обновлено 24 апреля 2025, 11:57
345
1

Динамо стало автором 15-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины

Киевляне нанесли 10-й разгром соперникам на этой стадии

24 апреля 2025, 11:53 | Обновлено 24 апреля 2025, 11:57
345
1
Динамо стало автором 15-й крупной победы в полуфиналах Кубка Украины
ФК Динамо

В матче «Буковина» – «Динамо» (1:4) 15-й раз в истории был зафиксирован крупный счет в полуфиналах Кубка Украины.

Десять разгромов на этой стадии нанесло соперникам «Динамо», четыре – «Шахтер» и один – «Днепр». 3 крупные виктории динамовцы отпраздновали с Сергеем Ребровым, 2 – с Валерием Лобановским, по 1 – с Михаилом Фоменко, Алексеем Михайличенко, Александром Хацкевичем, Мирчей Луческу и Александром Шовковским.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все крупные победы в полуфиналах Кубка Украины

Дата

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

11.05.1993

Динамо

Михаил ФОМЕНКО

Металлист (д)

3:0

2.

06.03.1997

Днепр

Вячеслав ГРОЗНЫЙ

Металлург З (д)

3:0

3.

10.03.1997

Шахтер

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

ЦСКА (г)

3:0

4.

28.04.1999

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Звезда (г)

5:1

5.

10.05.2000

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Металлург З (д)

6:1

6.

05.03.2003

Динамо

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Волынь (г)

4:0

7.

07.05.2014

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Славутич (г)

3:0

8.

07.05.2014

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Черноморец (д)

4:0

9.

20.05.2015

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Олимпик (д)

4:1

10.

26.04.2017

Динамо

Сергей РЕБРОВ

Николаев (г)

4:0

11.

18.04.2018

Динамо

Александр ХАЦКЕВИЧ

Днепр-1 (г)

4:1

12.

18.04.2018

Шахтер

Паулу ФОНСЕКА

Мариуполь (д)

5:1

13.

21.04.2021

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Агробизнес (г)

3:0

14.

03.04.2024

Шахтер

Марино ПУШИЧ

Черноморец (д)

4:1

15.

23.04.2025

Динамо

Александр ШОВКОВСКИЙ

Буковина (г)

4:1
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Battersea
Просто Буковина это не Торпедо Зп, и не Скала
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