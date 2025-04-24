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  4. ВИДЕО. Звезда Реала поиздевался над Луниным на тренировке
Испания
24 апреля 2025, 12:38 |
1113
0

ВИДЕО. Звезда Реала поиздевался над Луниным на тренировке

Украинцу досталось от Арды Гюллера

24 апреля 2025, 12:38 |
1113
0
ВИДЕО. Звезда Реала поиздевался над Луниным на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин и его турецкий одноклубник Арда Гюлер стали героями интересного эпизода на одной из тренировок команды.

Звездному вингеру во время игры в рондо удалось отправить мяч между ног 26-летнему голкиперу. Это вызвало бурную реакцию среди игроков «Реала» – сам Гюлер и Лукас Васкес громко рассмеялись из-за неудачи украинца.

В текущем сезоне Лунин сыграл на клубном уровне 12 матчей и пропустил 19 голов. Контракт Андрея со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

Ранее Анчелотти рассказал Лунину шокирующую новость.

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Андрей Лунин Арда Гюлер Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига тренировка видео
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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