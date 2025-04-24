ВИДЕО. Звезда Реала поиздевался над Луниным на тренировке
Украинцу досталось от Арды Гюллера
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин и его турецкий одноклубник Арда Гюлер стали героями интересного эпизода на одной из тренировок команды.
Звездному вингеру во время игры в рондо удалось отправить мяч между ног 26-летнему голкиперу. Это вызвало бурную реакцию среди игроков «Реала» – сам Гюлер и Лукас Васкес громко рассмеялись из-за неудачи украинца.
В текущем сезоне Лунин сыграл на клубном уровне 12 матчей и пропустил 19 голов. Контракт Андрея со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.
Ранее Анчелотти рассказал Лунину шокирующую новость.
Arda x Lunin 😄😆 pic.twitter.com/EJsWYAkDDy— Arda Güler HQ (@iHQGuler) April 22, 2025
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