ВИДЕО. Звезда Реала поиздевался над Луниным на тренировке

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин и его турецкий одноклубник Арда Гюлер стали героями интересного эпизода на одной из тренировок команды.

Звездному вингеру во время игры в рондо удалось отправить мяч между ног 26-летнему голкиперу. Это вызвало бурную реакцию среди игроков «Реала» – сам Гюлер и Лукас Васкес громко рассмеялись из-за неудачи украинца.

В текущем сезоне Лунин сыграл на клубном уровне 12 матчей и пропустил 19 голов. Контракт Андрея со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года.

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