Шахтер будет без бонуса? Журналист раскрыл условия трансфера Мудрика

Известный британский журналист Бен Джейкобс поделился информацией относительно финансовых условий трансфера украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» на фоне допингового скандала с участием футболиста.

«70 млн евро гонорара плюс 30 млн евро дополнительных выплат. Из этих 70 млн евро 25 млн евро было инвестировано владельцем «Шахтера» в гуманитарные цели, связанные с войной в Украине.

Оставшуюся часть денег «Шахтер» направил на погашение долгов, что означает, что они не нарушают финансовый фейр-плей и могут выступать в еврокубках без проблем со стороны УЕФА.

А теперь есть еще 30 млн евро бонусов, ни один из которых, насколько мне известно, еще не был выплачен. Поэтому, если Мудрик больше не будет играть за «Челси», то «Шахтер» фактически не будет иметь права на эти бонусы», – сказал Джейкобс TalkSPORT.

Ранее Фабрицио Романо дал комментарий о будущем Мудрика.