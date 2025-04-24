Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер будет без бонуса? Журналист раскрыл условия трансфера Мудрика
Англия
24 апреля 2025, 11:31 | Обновлено 24 апреля 2025, 11:34
463
1

Шахтер будет без бонуса? Журналист раскрыл условия трансфера Мудрика

Бен Джейкобс рассказал финансовые детали

24 апреля 2025, 11:31 | Обновлено 24 апреля 2025, 11:34
463
1
Шахтер будет без бонуса? Журналист раскрыл условия трансфера Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный британский журналист Бен Джейкобс поделился информацией относительно финансовых условий трансфера украинского вингера Михаила Мудрика из донецкого «Шахтера» в лондонский «Челси» на фоне допингового скандала с участием футболиста.

«70 млн евро гонорара плюс 30 млн евро дополнительных выплат. Из этих 70 млн евро 25 млн евро было инвестировано владельцем «Шахтера» в гуманитарные цели, связанные с войной в Украине.

Оставшуюся часть денег «Шахтер» направил на погашение долгов, что означает, что они не нарушают финансовый фейр-плей и могут выступать в еврокубках без проблем со стороны УЕФА.

А теперь есть еще 30 млн евро бонусов, ни один из которых, насколько мне известно, еще не был выплачен. Поэтому, если Мудрик больше не будет играть за «Челси», то «Шахтер» фактически не будет иметь права на эти бонусы», – сказал Джейкобс TalkSPORT.

Ранее Фабрицио Романо дал комментарий о будущем Мудрика.

По теме:
Лидер Колоса объяснил, как команда Костышина сумела шокировать Шахтер в УПЛ
Ливерпулю выгоднее отказаться от услуг самого дорого игрока в истории клуба
«Борьба за трофеи продолжается». Алиссон – о матче с Динамо в УПЛ
Михаил Мудрик Челси Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ бонусы Бен Джейкобс финансы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»
Футбол | 24 апреля 2025, 09:11 5
Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»
Экс-игрок Динамо – о Кубке: «Молодежь киевского клуба совсем не впечатляет»

Виктор Хлус прокомментировал результат противостояния с «Буковиной»

Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Снукер | 23 апреля 2025, 18:23 1
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру

Ракета сделал 4 сенчури-брейка, а в последней сессии выиграл все 5 фреймов

Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Футбол | 23.04.2025, 12:31
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона
Не Рафинья и не Ямаль. Педри уверен, что этот игрок забьет Реалу
Футбол | 24.04.2025, 11:22
Не Рафинья и не Ямаль. Педри уверен, что этот игрок забьет Реалу
Не Рафинья и не Ямаль. Педри уверен, что этот игрок забьет Реалу
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Футбол | 23.04.2025, 20:38
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Определена финальная пара Кубка Украины 2024/25. Когда и где сыграют?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Xvalenok03
Секрет полишинеля
Сколько подсвечников в сми развелось.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
Тибо КУРТУА: «Наконец-то он это сделал»
22.04.2025, 08:55 1
Футбол
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
Они помирились. О'Салливан получил минимальный перевес над Картером на ЧМ
22.04.2025, 21:05
Снукер
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 6
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 19
Хоккей
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 12
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47
Футбол
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем