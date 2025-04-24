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Англия
24 апреля 2025, 11:10 | Обновлено 24 апреля 2025, 11:24
1224
0

Ливерпулю выгоднее отказаться от услуг самого дорого игрока в истории клуба

Дарвин Нуньес может принести «Бенфике» 5 млн евро

24 апреля 2025, 11:10 | Обновлено 24 апреля 2025, 11:24
1224
0
Ливерпулю выгоднее отказаться от услуг самого дорого игрока в истории клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Самый дорогой футболист в истории английского «Ливерпуля» Дарвин Нуньес покинет клуб во время летнего трансферного окна. Тренерский штаб «мерсисайдцев» разочарован игрой уругвайского форварда.

Но есть еще одна проблема для футболиста – он рискует не сыграть в стартовом составе «Ливерпуля» до окончания текущего сезона. Дело в том, что во время трансфера из португальской «Бенфики», клубы договорились о бонусах за игры в старте от Нуньеса.

Английская команда уже заплатила предыдущему клубу деньги за то, что Дарвин сыграл с первых минут 10 и 25 поединков. Теперь уругвайцу нужно еще один раз выйти в стартовом составе, чтобы «Бенфика» получила последний бонус – 5 млн евро.

Учитывая, что «Ливерпуль» намерен избавиться от форварда уже летом, тренерскому штабу выгоднее выпускать Нуньеса на замену и ни в коем случае не позволять ему выходить на поле с первых минут.

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Ливерпуль Бенфика Дарвин Нуньес трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: A Bola
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