Тренер Ривер Плейта вошел в историю Кубка Либертадореса
Марсело Гальярдо провел свой 100-й матч в турнире во главе аргентинского клуба
24 апреля состоялся матч 3-го тура Кубка Либертадорес, в котором встретились аргентинский «Ривер Плейт» и эквадорский «Индепендьенте дель Валье».
Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2. Этот матч вошел в историю клуба и турнира в целом.
49-летний аргентинский тренер Марсело Гальярдо провел свой 100-й матч в Кубке Либертадорес во главе «Ривер Плейта». Он стал первым тренером в истории клуба, кому покорилось такое достижение.
Под его руководством «Ривер Плейт» победил в 47 матчах, 36 раз сыграл вничью и в 17-ти играх потерпел поражение.
Кубок Либертадорес, 3-й тур. 24 апреля
Индепендьенте дель Валье – Ривер Плейт – 2:2
Голы: Спинелли, 24, 30 – Галоппо, 68, Дриусси, 74
Видеообзор матча:
1️⃣0️⃣0️⃣ noches de #Libertadores 👔⚪🔴⚪— River Plate (@RiverPlate) April 24, 2025
🔝 Marcelo Gallardo se convirtió en el primer DT de River en la historia en alcanzar los 100 partidos dirigidos por CONMEBOL Libertadores (47 victorias, 36 empates y 17 derrotas) 👏 pic.twitter.com/upLP750RHX
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