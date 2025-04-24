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24 апреля 2025, 10:44 |
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Тренер Ривер Плейта вошел в историю Кубка Либертадореса

Марсело Гальярдо провел свой 100-й матч в турнире во главе аргентинского клуба

24 апреля 2025, 10:44 |
180
0
Тренер Ривер Плейта вошел в историю Кубка Либертадореса
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

24 апреля состоялся матч 3-го тура Кубка Либертадорес, в котором встретились аргентинский «Ривер Плейт» и эквадорский «Индепендьенте дель Валье».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2. Этот матч вошел в историю клуба и турнира в целом.

49-летний аргентинский тренер Марсело Гальярдо провел свой 100-й матч в Кубке Либертадорес во главе «Ривер Плейта». Он стал первым тренером в истории клуба, кому покорилось такое достижение.

Под его руководством «Ривер Плейт» победил в 47 матчах, 36 раз сыграл вничью и в 17-ти играх потерпел поражение.

Кубок Либертадорес, 3-й тур. 24 апреля

Индепендьенте дель Валье – Ривер Плейт – 2:2

Голы: Спинелли, 24, 30 – Галоппо, 68, Дриусси, 74

Видеообзор матча:

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Кубок Либертадорес Ривер Плейт Индепендьенте дель Валье Марсело Гальярдо статистика видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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