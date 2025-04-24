Тренер Ривер Плейта вошел в историю Кубка Либертадореса

24 апреля состоялся матч 3-го тура Кубка Либертадорес, в котором встретились аргентинский «Ривер Плейт» и эквадорский «Индепендьенте дель Валье».

Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2. Этот матч вошел в историю клуба и турнира в целом.

49-летний аргентинский тренер Марсело Гальярдо провел свой 100-й матч в Кубке Либертадорес во главе «Ривер Плейта». Он стал первым тренером в истории клуба, кому покорилось такое достижение.

Под его руководством «Ривер Плейт» победил в 47 матчах, 36 раз сыграл вничью и в 17-ти играх потерпел поражение.

Кубок Либертадорес, 3-й тур. 24 апреля

Индепендьенте дель Валье – Ривер Плейт – 2:2

Голы: Спинелли, 24, 30 – Галоппо, 68, Дриусси, 74

Видеообзор матча: