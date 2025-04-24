МЮ не может продать ненужного футболиста. Не хватает денег на нового игрока

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим попросил руководство во время летнего трансферного окна продать голкипера Андре Онана.

Португальский специалист недоволен постоянными ошибками вратаря, которые влияют на результат на футбольном поле. Боссы «красных дьяволов» отказали Амориму в его просьбе – в клубе банально не хватает средств, чтобы найти замену для Онана, поэтому и продавать его не будут.

«Из-за своих ошибок Онана попал в немилость у главного тренера Аморима, но испытывающий нехватку средств «Манчестер Юнайтед» предпочел бы не выходить на рынок в поисках нового голкипера.

Рубен «находится в разногласиях» с членами руководства «красных дьяволов» из-за своей позиции, что Онана должен быть заменен этим летом», – сообщил источник.

29-летний камерунец перебрался в Англию в 2023 году из итальянского «Интера». Контракт Андре с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне 2028 года. Ориентировочная стоимость голкипера составляет 32 млн евро.