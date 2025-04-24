19-летняя теннисистка из Филиппин рассказала о первой встрече со Свентек
Александра Эала дала интервью YouTube-каналу турнира в Мадриде
19-летняя теннисистка из Филиппин Александра Эала этой весной совершила стремительный прорыв, дойдя до полуфинала турнира WTA 1000 в Майами.
На своем пути она выбила сразу трех чемпионок турниров Большого шлема: Мэдисон Киз, Алену Остапенко и Игу Свентек. В полуфинале Эала уступила Джессике Пегуле.
Сохранив форму, Александра успешно стартовала и на следующем турнире категории WTA 1000 в Мадриде. В первом круге она переиграла Викторию Томову.
Во втором круге Эала вновь встретится со Свентек. В преддверии матча филиппинская теннисистка поделилась воспоминаниями о своей первой встрече с Игой. Это произошло два года назад и оставило сильное впечатление на юную теннисистку.
В интервью YouTube-каналу турнира в Мадриде Эала рассказала об этом.
«Она была приглашенным спикером на нашей выпускной церемонии, когда я заканчивала теннисную академию (Надаля). Я была в полном восторге – это отличная история. Когда я поднялась на сцену, чтобы сделать фото, она сказала: «Увидимся в туре».
Я подумала: «Ого, она знает, кто я!» Это было сразу после ее победы на Ролан Гаррос, кажется. Мы с друзьями за несколько месяцев до выпуска гадали, кто будет приглашенным гостем. До этого нас не особо радовали выбором, но когда узнали, что это будет она, были в полном восторге».
Эала также рассказала, что чувствовала перед матчем с Игой.
«Я думаю, что разминка перед матчем – это недооцененный момент. В ней столько напряжения, эмоций, мыслей. Но когда ты поднимаешь глаза на экран и видишь свое имя рядом с ее именем – все становится реальным. Это заставляет тебя собраться. К счастью, у меня получилось тогда победить».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор Хлус прокомментировал результат противостояния с «Буковиной»
В четверг сыграют три украинки: Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Надежда Киченок