Меньше, чем за Лунина. Известно, сколько Реалу придется заплатить за Алонсо
«Байер» отпустит своего тренера за 8 миллионов евро
Мадридский «Реал» продолжает интересоваться главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.
Испанский журналист Хуанми Кастаньо раскрыл некоторые детали возможного назначения баскского специалиста на должность главного тренера королевского клуба:
«Цена Хаби Алонсо составляет 8 миллионов евро. 8 миллионов евро – это та сумма, которую «Реал» должен заплатить «Байеру», если они хотят подписать Хаби Алонсо как своего тренера, который, кажется, лучше всего подходит им для замены Карло Анчелотти. Все слухи, в которых стоимость Хаби Алонсо оценивали в 15 миллионов евро, являются фейковыми».
Интересно, что в 2018 году мадридский «Реал» заплатил большую за 8 миллионов сумму за украинского вратаря Андрея Лунина – 8.5 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность приглашения в клуб Антонио Конте.
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