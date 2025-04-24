Меньше, чем за Лунина. Известно, сколько Реалу придется заплатить за Алонсо

Мадридский «Реал» продолжает интересоваться главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо.

Испанский журналист Хуанми Кастаньо раскрыл некоторые детали возможного назначения баскского специалиста на должность главного тренера королевского клуба:

«Цена Хаби Алонсо составляет 8 миллионов евро. 8 миллионов евро – это та сумма, которую «Реал» должен заплатить «Байеру», если они хотят подписать Хаби Алонсо как своего тренера, который, кажется, лучше всего подходит им для замены Карло Анчелотти. Все слухи, в которых стоимость Хаби Алонсо оценивали в 15 миллионов евро, являются фейковыми».

Интересно, что в 2018 году мадридский «Реал» заплатил большую за 8 миллионов сумму за украинского вратаря Андрея Лунина – 8.5 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность приглашения в клуб Антонио Конте.