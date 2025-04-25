Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Испания
25 апреля 2025, 13:05 |
1001
0

Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты

Иньяки Пенья не имеет будущего в каталонском клубе

25 апреля 2025, 13:05 |
1001
0
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Испанский вратарь Иньяки Пенья, скорее всего, покинет каталонскую «Барселону» летом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 26-летнего футболиста в клубе не хочет видеть лично главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик – между игроком и коучем существует конфликт. Именно поэтому немец не планирует предоставить Пенье никакой игровой практики до завершения сезона.

К тому же, от травмы восстановился немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, поэтому Пенья в иерархии вратарей «Барселоны» сейчас является третьим выбором на позицию.

В нынешней кампании Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

По теме:
Турецкий гранд нацелился на форварда Динамо и сборной Украины
Реал предложил гранду АПЛ безумный обмен чемпиона мира на суперталанта
Плохие новости для Реала. Известна заявка Барселоны на финал Кубка Испании
Иньяки Пенья Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Теннис | 24 апреля 2025, 19:31 7
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0

Надежда вместе с Сюй Ифань разгромила тандем Панова / Штоллар в 1-м раунде тысячника

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Бокс | 25 апреля 2025, 08:33 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»

Аль-Шейх – о бое между Крисом Юбенком-младшим и британцем Конором Бенном

Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Хоккей | 24.04.2025, 19:17
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
«Нам нужно чудо». Реакция болельщиков на неудачу Жироны
Футбол | 25.04.2025, 13:36
«Нам нужно чудо». Реакция болельщиков на неудачу Жироны
«Нам нужно чудо». Реакция болельщиков на неудачу Жироны
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Футбол | 25.04.2025, 12:40
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Шевченко сделал важное заявление о перспективах Реброва в сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
Команда Тимощука пригласила Луческу к себе. Что ответил румынский тренер?
23.04.2025, 14:17
Футбол
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
24.04.2025, 09:51 1
Бокс
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 4
Бокс
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 21
Футбол
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 7
Футбол
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
24.04.2025, 13:27 1
Футбол
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем