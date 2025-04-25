Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты

Испанский вратарь Иньяки Пенья, скорее всего, покинет каталонскую «Барселону» летом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, 26-летнего футболиста в клубе не хочет видеть лично главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик – между игроком и коучем существует конфликт. Именно поэтому немец не планирует предоставить Пенье никакой игровой практики до завершения сезона.

К тому же, от травмы восстановился немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, поэтому Пенья в иерархии вратарей «Барселоны» сейчас является третьим выбором на позицию.

В нынешней кампании Иньяки Пенья провел 22 матча на клубном уровне, пропустив 25 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.