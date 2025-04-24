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  4. Не Рафинья и не Ямаль. Педри уверен, что этот игрок забьет Реалу
Испания
24 апреля 2025, 11:22 |
382
0

Не Рафинья и не Ямаль. Педри уверен, что этот игрок забьет Реалу

Хавбек «Барселоны» верит в Феррана Торреса

24 апреля 2025, 11:22 |
382
0
Не Рафинья и не Ямаль. Педри уверен, что этот игрок забьет Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

В субботу, 26 апреля, в 23:00 по киевскому времени состоится финал Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».

Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».

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В этом матче не сможет принять участие польский форвард каталонцев Роберт Левандовски, которого в стартовом составе «Барселоны», скорее всего, заменит Ферран Торрес.

По информации издания El Nacional, полузащитник «сине-гранатовых» Педри уверен, что именно этот игрок точно сможет отличиться голом в воротах «Реала».

В сезоне 2024/25 Ферран Торрес провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Мадрид Ферран Торрес Педри
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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