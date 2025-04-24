Не Рафинья и не Ямаль. Педри уверен, что этот игрок забьет Реалу
Хавбек «Барселоны» верит в Феррана Торреса
В субботу, 26 апреля, в 23:00 по киевскому времени состоится финал Кубка Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и мадридский «Реал».
Игра пройдет в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха».
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В этом матче не сможет принять участие польский форвард каталонцев Роберт Левандовски, которого в стартовом составе «Барселоны», скорее всего, заменит Ферран Торрес.
По информации издания El Nacional, полузащитник «сине-гранатовых» Педри уверен, что именно этот игрок точно сможет отличиться голом в воротах «Реала».
В сезоне 2024/25 Ферран Торрес провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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