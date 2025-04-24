Барса пойдет на жертвы ради топ-форварда. Он забивает больше гола за игру
Приезд Виктора Дьекереша может повлиять на судьбу Рональда Араухо и Феррана Торреса
Каталонская «Барселона» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьокерешом, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, «сине-гранатовые» смогут позволить себе трансфер 26-летнего футболиста, если продадут двух игроков: защитника Рональда Араухо и нападающего Феррана Торреса. Отмечается, что клуб готов пойти на такие жертвы ради звездного форварда.
В сезоне 2024/25 Виктор Дьокереш провел 47 матчей на клубном уровне, отметившись 48 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктором Дьокерешем интересуется мадридский «Реал».
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