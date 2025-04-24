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  4. Барса пойдет на жертвы ради топ-форварда. Он забивает больше гола за игру
Испания
24 апреля 2025, 10:12 |
294
0

Барса пойдет на жертвы ради топ-форварда. Он забивает больше гола за игру

Приезд Виктора Дьекереша может повлиять на судьбу Рональда Араухо и Феррана Торреса

24 апреля 2025, 10:12 |
294
0
Барса пойдет на жертвы ради топ-форварда. Он забивает больше гола за игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Каталонская «Барселона» интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьокерешом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, «сине-гранатовые» смогут позволить себе трансфер 26-летнего футболиста, если продадут двух игроков: защитника Рональда Араухо и нападающего Феррана Торреса. Отмечается, что клуб готов пойти на такие жертвы ради звездного форварда.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьокереш провел 47 матчей на клубном уровне, отметившись 48 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьокерешем интересуется мадридский «Реал».

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Виктор Дьекереш Рональд Араухо Ферран Торрес Барселона Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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