Реал нацелился на самого дорогого игрока топ-лиги. Это запрос нового коуча

Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, подписание 21-летнего футболиста стало бы первым запросом Хаби Алонсо, если бы тот вступил в должность главного тренера королевского клуба.

Руководство «сливочных» считает, что Вирц не просто поможет заманить в клуб Алонсо, но и придаст второе дыхание средней линии команды.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Флориана Вирца 130 миллионов евро.