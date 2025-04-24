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Испания
24 апреля 2025, 10:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 10:46
1345
0

Реал нацелился на самого дорогого игрока топ-лиги. Это запрос нового коуча

Флориан Вирц может поменять «Байер» на королевский клуб

24 апреля 2025, 10:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 10:46
1345
0
Реал нацелился на самого дорогого игрока топ-лиги. Это запрос нового коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, подписание 21-летнего футболиста стало бы первым запросом Хаби Алонсо, если бы тот вступил в должность главного тренера королевского клуба.

Руководство «сливочных» считает, что Вирц не просто поможет заманить в клуб Алонсо, но и придаст второе дыхание средней линии команды.

В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Флориана Вирца 130 миллионов евро.

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Байер трансферы Хаби Алонсо Реал Мадрид трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Флориан Вирц
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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