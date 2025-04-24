Реал нацелился на самого дорогого игрока топ-лиги. Это запрос нового коуча
Флориан Вирц может поменять «Байер» на королевский клуб
Мадридский «Реал» интересуется немецким полузащитником леверкузенского «Байера» Флорианом Вирцом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, подписание 21-летнего футболиста стало бы первым запросом Хаби Алонсо, если бы тот вступил в должность главного тренера королевского клуба.
Руководство «сливочных» считает, что Вирц не просто поможет заманить в клуб Алонсо, но и придаст второе дыхание средней линии команды.
В сезоне 2024/25 Флориан Вирц провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро, что делает его самым дорогим игроком Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что «Бавария» готова заплатить за Флориана Вирца 130 миллионов евро.
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