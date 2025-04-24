Это провал. Челси попросил Барселону забрать у них звездного футболиста

Английский «Челси» намерен попрощаться с 25-летним португальским вингером Жоау Феликсом – проблема в том, что другие команды не заинтересованы в этом трансфере.

Во время зимнего трансферного окна Феликс на правах аренды перебрался в итальянский «Милан», однако клуб Серии А не собирается оставлять у себя португальца. Тренерский штаб «Челси» также не рассчитывает на звездного вингера.

«Феликс должен вернуться в Лондон этим летом, поскольку «Милан» не желает продлевать его пребывание в Италии. Руководство «Челси» обратилось с просьбой к испанской «Барселоне», чтобы те предоставили еще один шанс футболисту, учитывая, что он ранее выступал в этом клубе.

Главный тренер «Барселоны» Флик считает, что «абсолютно ничего не может сделать» с Феликсом, и наложит вето на прибытие португальца даже «бесплатно», что станет драматическим падением популярности бывшего вундеркинда», – сообщает источник.

В текущем сезоне Жоау Феликс провел десять матчей в чемпионате Италии (одна результативная передача) и три матча в Кубке (один гол).