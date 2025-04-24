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  4. Это провал. Челси попросил Барселону забрать у них звездного футболиста
Англия
24 апреля 2025, 08:27 |
1077
0

Это провал. Челси попросил Барселону забрать у них звездного футболиста

Жоау Феликс не входит в планы тренерского штаба Энцо Марески

24 апреля 2025, 08:27 |
1077
0
Это провал. Челси попросил Барселону забрать у них звездного футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Английский «Челси» намерен попрощаться с 25-летним португальским вингером Жоау Феликсом – проблема в том, что другие команды не заинтересованы в этом трансфере.

Во время зимнего трансферного окна Феликс на правах аренды перебрался в итальянский «Милан», однако клуб Серии А не собирается оставлять у себя португальца. Тренерский штаб «Челси» также не рассчитывает на звездного вингера.

«Феликс должен вернуться в Лондон этим летом, поскольку «Милан» не желает продлевать его пребывание в Италии. Руководство «Челси» обратилось с просьбой к испанской «Барселоне», чтобы те предоставили еще один шанс футболисту, учитывая, что он ранее выступал в этом клубе.

Главный тренер «Барселоны» Флик считает, что «абсолютно ничего не может сделать» с Феликсом, и наложит вето на прибытие португальца даже «бесплатно», что станет драматическим падением популярности бывшего вундеркинда», – сообщает источник.

В текущем сезоне Жоау Феликс провел десять матчей в чемпионате Италии (одна результативная передача) и три матча в Кубке (один гол).

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Николай Титюк Источник: FootballTransfers
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