Даяна Ястремская – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
24 апреля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В 1/32 финала украинка сыграет против четвертой ракетки мира Коко Гауфф (США). Поединок состоится пятым запуском на Manolo Santana Stadium после игры Фонсека – Меллер. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Коко.
Победительница противостояния в третьем раунде выйдет на корт либо против Лейлы Фернандес, либо против Энн Ли.
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