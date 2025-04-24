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  4. Юлия Стародубцева – Каролина Мухова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
WTA
24 апреля 2025, 07:07 |
41
0

Юлия Стародубцева – Каролина Мухова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

Поединок 1/32 финала состоится 24 апреля и начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву

24 апреля 2025, 07:07 |
41
0
Юлия Стародубцева – Каролина Мухова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде
Коллаж Sport.ua

24 апреля на престижном турнире в Мадриде, свою встречу второго круга проведут Юлия Стародубцева (WTA 99) и Каролина Мухова (WTA 12). Старт встречи запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка пока проводит слабоватый сезон, всего 6 побед в 18 играх. Из хорошего можно отметить, что на грунте Юлия играет лучше, чем на харде, три победы в шести играх. Мадрид для нашей спортсменки пока лучший турнир в году, ведь она впервые выиграла три матча подряд.

Стародубцева начала с квалификации, где обыграла сначала француженку Хлоэ Паке – 2:6, 6:3, 6:0. Еще сложнее было в финале отбора к основной сетке, где была битва против Эльзы Жакемо. Украинка выиграла первый сет на тай-брейке, уступила во второй партии 2:6, а в третьем сете проигрывала 1:4, но в итоге вырвала победу 7:5.

В первом круге основной сетки Стародубцева уверенно разобралась с крепкой чешкой Линдой Фругвиртовой, хотя даже считалась небольшим андердогом – 6:2, 6:2.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Каролина Мухова

Чешская спортсменка хорошо знакома любителям тенниса, она входила в топ-10, да и сейчас близка к этому, а также имеет в активе один финал турнира Большого Шлема. Мухова не может похвастаться высокими результатами в текущем сезоне, на ее счету 12 побед в 19 встречах, причем все матчи состоялись на харде, а на грунте она еще не играла. Теннисистка начинает со второго круга благодаря высокому посеву.

На своем последнем турнире в Майами чешка дошла до третьего круга, где уступила Элине Свитолиной в трех сетах. Опыта Муховой не занимать, ей 28 лет, это теннисистка высокого уровня, хотя не всегда может показывать свой лучший теннис.

Удачнее всего спортсменка в этом году сыграла в Дубае, там она дошла до полуфинала, уступив в упорной борьбе Кларе Таусон. Сложно сказать, в какой форме сейчас Каро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Стародубцевой – 5.21, победа Муховой – 1.16. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Спортсменки никогда не пересекались на корте в официальных матчах. Конечно, Мухова большой фаворит этой пары, она считается выше классом и в рейтинге. Главное преимущество Стародубцевой заключается в том, что она уже обрела уверенность на этом турнире, а чешка еще не играла на грунте в текущем сезоне.

Думаю, Муховой будет сложно войти в матч, поэтому рискну поставить на успех украинки в первом сете с форой +2,5 гейма за 1,76.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
24.04.2025 -
17:00
Каролина Мухова
Фора Стародубцевой в первом сете (+2.5) 1.76 Сделать ставку

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Юлия Стародубцева Каролина Мухова WTA Мадрид прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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