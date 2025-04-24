ВИДЕО. Президента клуба словили на взятке в $25 тысяч от мамы футболиста

Президента аргентинского клуба Сан-Лоренсо Марсело Моретти был словлен на взятке.

Расследование телеканала Canal 9 провело расследование и обнародовало видео, как Моретти берет у женщины 25 тысяч долларов.

Женщина – мать неназванного игрока, которая хочет продвинуть сына в молодежку Сан-Лоренсо.

Также из разговора понятно несколько фраз: Моретти спрашивает у матери игрока, как его дела. Мама футболиста отвечает, что ее сын «в восторге» от возможности выступать за клуб.

Пока что на этот инцидент никак не отреагировали ни в клубе, ни надзорные органы, ни Федерация футбола Аргентины.

Сан-Лоренсо занимает третье место в группе В чемпионата Аргентины с 26 очками.

ВИДЕО. Президент клуба взял взятку в $25 тысяч от мамы футболиста