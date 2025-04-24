ВИДЕО. Президента клуба словили на взятке в $25 тысяч от мамы футболиста
Марсело Моретти взял деньги у женщины, которая хочет продвинуть сына в молодежку Сан-Лоренсо
Президента аргентинского клуба Сан-Лоренсо Марсело Моретти был словлен на взятке.
Расследование телеканала Canal 9 провело расследование и обнародовало видео, как Моретти берет у женщины 25 тысяч долларов.
Женщина – мать неназванного игрока, которая хочет продвинуть сына в молодежку Сан-Лоренсо.
Также из разговора понятно несколько фраз: Моретти спрашивает у матери игрока, как его дела. Мама футболиста отвечает, что ее сын «в восторге» от возможности выступать за клуб.
Пока что на этот инцидент никак не отреагировали ни в клубе, ни надзорные органы, ни Федерация футбола Аргентины.
Сан-Лоренсо занимает третье место в группе В чемпионата Аргентины с 26 очками.
ВИДЕО. Президент клуба взял взятку в $25 тысяч от мамы футболиста
"San Lorenzo"— Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) April 22, 2025
Porque su presidente Marcelo Moretti recibió 25000 dólares para fichar a un juvenil y lo captaron en una cámara oculta. Otra vez San Jijenzo candidato a ganar la Superjija, mirá cómo se guardó todos esos verdes el garca hijo de re mil puta. pic.twitter.com/w7nwnM7Of1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сербский страйкер сделал дубль
100 млн долларов Барсе за Рафинью, а самому бразильцу – 200 млн за четыре года