Украинская Премьер-лига поздравила черкасский ЛНЗ с днем основания
Клубу УПЛ, который был основан в 2006 году, исполнилось 19 лет
УПЛ поздравила ЛНЗ Черкассы с годовщиной основания клуба.
Клубу УПЛ, основанному в 2006 году, 23 апреля исполнилось 19 лет.
Поздравление от УПЛ
Уважаемые руководители, игроки, тренеры, сотрудники и болельщики ФК «ЛНЗ» Черкассы!
Сегодня футбольный клуб «ЛНЗ» отмечает годовщину своего основания – день, ставший отправной точкой в истории команды, прошедшей путь от любительского уровня до элиты украинского футбола.
Украинская Премьер-лига искренне поздравляет руководство клуба, тренерский штаб, игроков, сотрудников и болельщиков ФК «ЛНЗ» с этой знаковой датой.
Своими амбициями и стремительным развитием вы не только вернули большой футбол в Черкассы, но и стали примером для многих клубов, стремящихся расти в непростых условиях сегодняшнего дня.
Желаем вам новых достижений, ярких матчей, стабильности и вдохновения. Пусть ваш клуб и дальше остаётся источником гордости для всего Черкасского края и украшением украинского футбола.
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