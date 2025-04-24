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Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 04:31 | Обновлено 24 апреля 2025, 04:47
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0

Украинская Премьер-лига поздравила черкасский ЛНЗ с днем основания

Клубу УПЛ, который был основан в 2006 году, исполнилось 19 лет

24 апреля 2025, 04:31 | Обновлено 24 апреля 2025, 04:47
60
0
Украинская Премьер-лига поздравила черкасский ЛНЗ с днем основания
УПЛ. ФК ЛНЗ

УПЛ поздравила ЛНЗ Черкассы с годовщиной основания клуба.

Клубу УПЛ, основанному в 2006 году, 23 апреля исполнилось 19 лет.

Поздравление от УПЛ

Уважаемые руководители, игроки, тренеры, сотрудники и болельщики ФК «ЛНЗ» Черкассы!

Сегодня футбольный клуб «ЛНЗ» отмечает годовщину своего основания – день, ставший отправной точкой в истории команды, прошедшей путь от любительского уровня до элиты украинского футбола.

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет руководство клуба, тренерский штаб, игроков, сотрудников и болельщиков ФК «ЛНЗ» с этой знаковой датой.

Своими амбициями и стремительным развитием вы не только вернули большой футбол в Черкассы, но и стали примером для многих клубов, стремящихся расти в непростых условиях сегодняшнего дня.

Желаем вам новых достижений, ярких матчей, стабильности и вдохновения. Пусть ваш клуб и дальше остаётся источником гордости для всего Черкасского края и украшением украинского футбола.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения ЛНЗ Черкассы
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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