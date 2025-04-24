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24 апреля 2025, 03:59 |
115
0

ФОТО. Футболист сборной Украины расстался со своей девушкой

Олег Федор теперь холостяк

24 апреля 2025, 03:59 |
115
0
ФОТО. Футболист сборной Украины расстался со своей девушкой
Instagram. Виктория, экс-девушка Олега Федора

Полузащитник «Карпат» и молодежной сборной Украины Олег Федор неожиданно разорвал отношения с Викторией, удалив все совместные фото с ней в соцсетях, пишет издание Yesport.

Ранее футболист подчеркивал важность её поддержки в своей жизни и карьере.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Однако в последнее время пара перестала следить друг за другом в Instagram и удалила общие фото.

Виктория не грустит и публикует яркие фото в своих сторис.

Олег, после перехода в «Карпаты», пока не занял место в основном составе.

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Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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