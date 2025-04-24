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24 апреля 2025, 03:40 | Обновлено 24 апреля 2025, 03:51
111
0

ВИДЕО. Сын футболиста Шахтера поборол лейкемию. Настоящий боец

Первая большая жизненная победа Сандро Гочолейшвили

24 апреля 2025, 03:40 | Обновлено 24 апреля 2025, 03:51
111
0
ВИДЕО. Сын футболиста Шахтера поборол лейкемию. Настоящий боец
Instagram. Гиорги Гочолейшвили с сыном

Гиорги Гочолейшвили одержал важнейшую победу — его сын Сандро победил лейкемию.

Футболист сборной Грузии, арендованный «Копенгагеном» у донецкого «Шахтёра», рассказал, что сына выписали из больницы. Мальчик, родившийся в марте 2024 года, с осени боролся с раком крови.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сандро оказался настоящим бойцом. В сети появилось видео, где медики торжественно провожают Гиорги с ребёнком на руках.

«Мы пережили очень тяжёлое время. Спасибо всем, кто поддерживал. Теперь мы начинаем восстановление с той же верой и надеждой», — написал Гочолейшвили в Instagram.

Болельщики «Копенгагена» и партнёры по команде активно выражали поддержку игроку.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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