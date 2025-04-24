ФОТО. Невеста Криштиану Роналду опубликовала откровенные фото. Огонь

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, впечатлила новыми фото.

На них одна из самых красивых девушек мира показала своё роскошное тело, явившись публике в одном купальнике.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эти фото уже покорили Instagram, собрав практически 2 млн лайков.

«Красивая», «Дива», «Сирена», – как только Джорджину не называли в комментариях.