Другие новости24 апреля 2025, 03:27 |
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ФОТО. Невеста Криштиану Роналду опубликовала откровенные фото. Огонь
Джорджина Родригес решила порадовать своих подписчиков
24 апреля 2025, 03:27 |
184
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Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, впечатлила новыми фото.
На них одна из самых красивых девушек мира показала своё роскошное тело, явившись публике в одном купальнике.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Эти фото уже покорили Instagram, собрав практически 2 млн лайков.
«Красивая», «Дива», «Сирена», – как только Джорджину не называли в комментариях.
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