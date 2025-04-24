ФОТО. Жена футболиста УПЛ разделась и поделилась огненными кадрами

Влада, жена футболиста «ЛНЗ» Вячеслава Танковского, снова поразила поклонников новой фотосессией.

На этот раз она поделилась новостью о начале карьеры диджея, намекая на новые проекты.

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На соблазнительных фото Влада позирует в шортах и кожаном топе, подчеркивая свою фигуру.

Известно, что в 2024 году пара стала родителями дочери Оливии.