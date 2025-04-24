Другие новости24 апреля 2025, 02:59 |
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ФОТО. Жена футболиста УПЛ разделась и поделилась огненными кадрами
Жена Вячеслава Танковского не даст себя забыть
24 апреля 2025, 02:59 |
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Влада, жена футболиста «ЛНЗ» Вячеслава Танковского, снова поразила поклонников новой фотосессией.
На этот раз она поделилась новостью о начале карьеры диджея, намекая на новые проекты.
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На соблазнительных фото Влада позирует в шортах и кожаном топе, подчеркивая свою фигуру.
Известно, что в 2024 году пара стала родителями дочери Оливии.
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