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24 апреля 2025, 02:59 |
297
0

ФОТО. Жена футболиста УПЛ разделась и поделилась огненными кадрами

Жена Вячеслава Танковского не даст себя забыть

24 апреля 2025, 02:59 |
297
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ разделась и поделилась огненными кадрами
Instagram. Влада, жена Вячеслава Танковского

Влада, жена футболиста «ЛНЗ» Вячеслава Танковского, снова поразила поклонников новой фотосессией.

На этот раз она поделилась новостью о начале карьеры диджея, намекая на новые проекты.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На соблазнительных фото Влада позирует в шортах и кожаном топе, подчеркивая свою фигуру.

Известно, что в 2024 году пара стала родителями дочери Оливии.

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фото lifestyle ЛНЗ Черкассы девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вячеслав Танковский
Максим Лапченко Источник: Instagram
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