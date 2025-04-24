ФОТО. Джорджина объяснила почему не вышла замуж за Роналду. Ответ удивил

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес вместе почти десять лет и воспитывают пятерых детей.

Хотя они часто называют друг друга мужем и женой, официально брак так и не заключён.

В документальном сериале Джорджина сказала:

«Мы с Криштиану считаем себя супругами перед Богом — для меня это главное. Но однажды свадьба всё же состоится».

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Роналду подтвердил, что женитьба — вопрос времени: «Это может произойти через месяц, полгода или год. Я абсолютно уверен, что это случится».

По словам Джорджины, друзья шутят над этой темой и поют песню Дженнифер Лопес El Anillo («Кольцо»).

Она добавила: «Это зависит не только от меня», намекая, что инициатива должна исходить от футболиста.