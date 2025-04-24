ВИДЕО. Милота дня. Сын Лунина пытается петь «Hala Madrid»

Сын Андрея Лунина поразил поклонников знанием испанского – мальчик исполнил гимн «Hala Madrid».

Жена вратаря сборной Украины – Анастасия – поделилась в Instagram милым видео, где их сын, Андрей-младший, поёт легендарную песню мадридского «Реала».

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Ребёнок впечатлил фанатов сильным голосом и хорошим произношением. Он с детства учит английский и испанский.

«Какой хорошенький мини-Лунин! 🥰 Самый милый мадридиста 🤍», – написала одна из болельщиц «Реала».

Особенно трогательно, что он исполнил гимн в форме сборной Украины.