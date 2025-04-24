СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

В четверг, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Леганес – Жирона

3.11 – 3.17 – 2.65

22:00 Болонья – Эмполи

1.49 – 4.53 – 8.20

22:30 Атлетико – Вальядолид

1.58 – 4.22 – 6.95

ТЕННИС

20:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф

3.57 – 1.30

КИБЕРСПОРТ

18:00 Sashi – 9INE

2.14 – 1.68