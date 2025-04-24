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24 апреля 2025, 01:58 |
6
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

24 апреля 2025, 01:58 |
6
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В четверг, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:00 Леганес – Жирона

Ggbet 3.11 – 3.17 – 2.65

22:00 Болонья – Эмполи

Ggbet 1.49 – 4.53 – 8.20

22:30 Атлетико – Вальядолид

Ggbet 1.58 – 4.22 – 6.95

ТЕННИС

20:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф

Ggbet 3.57 – 1.30

КИБЕРСПОРТ

18:00 Sashi – 9INE

Ggbet 2.14 – 1.68

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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