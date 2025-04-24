Другие новости24 апреля 2025, 01:58 |
6
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
24 апреля 2025, 01:58 |
6
0
В четверг, 24 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:00 Леганес – Жирона
22:00 Болонья – Эмполи
22:30 Атлетико – Вальядолид
ТЕННИС
20:00 Даяна Ястремская – Коко Гауфф
КИБЕРСПОРТ
18:00 Sashi – 9INE
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 апреля 2025, 12:31 54
Блогер Sport.ua объясняет, почему надо отправить «горняков» в Лигу конференций
Теннис | 23 апреля 2025, 20:50 16
Даяна дожала Франческу Джонс в первом раунде турнира WTA 1000 в Испании
Футбол | 23.04.2025, 19:21
Футбол | 23.04.2025, 17:02
Футбол | 24.04.2025, 00:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.04.2025, 13:17 3
22.04.2025, 20:27 56
Бокс
22.04.2025, 15:08 23
22.04.2025, 05:11 5
23.04.2025, 08:23 21
23.04.2025, 07:46 12
22.04.2025, 00:03 5