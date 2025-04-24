Смерть Папы Франциска приписали «проклятию» Рэмзи: мрачная теория

Суеверные футбольные фанаты уверены, что Папа Франциск стал последней жертвой «проклятия» Аарона Рэмзи.

Понтифик скончался в понедельник утром после двухмесячной борьбы с пневмонией, и многие фанаты связывают его смерть с так называемым «проклятием Рэмзи», согласно которому после каждого гола валлийца умирает известная личность.

Хотя Рэмзи в данный момент не забивает, он стал новым тренером «Кардиффа Сити» за два дня до смерти Папы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь сторонники теории уверены, что его новая роль стала причиной трагедии.

«Аарон Рэмзи стал тренером, и Папа умер. Проклятие Рэмзи снова действует», — пишут фанаты в соцсетях.

Теория о «проклятии Рэмзи» появилась после того, как он забил первый гол за «Арсенал» в 2008 году, и вскоре после этого умерла знаменитость. С тех пор проклятие связывают с рядом смертей известных людей, включая Стива Джобса, Уитни Хьюстон и Пола Уокера. Сам Рэмзи называет эти совпадения нелепыми и утверждает, что это всего лишь случайность.