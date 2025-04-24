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24 апреля 2025, 01:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:39
194
0

Смерть Папы Франциска приписали «проклятию» Рэмзи: мрачная теория

Футбольные фанаты возложили вину за смерть Папы Франциска на «проклятие» Аарона Рэмзи

24 апреля 2025, 01:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 02:39
194
0
Смерть Папы Франциска приписали «проклятию» Рэмзи: мрачная теория
Getty Images/Global Images Ukraine. Папа Франциск и Аарон Рэмзи

Суеверные футбольные фанаты уверены, что Папа Франциск стал последней жертвой «проклятия» Аарона Рэмзи.

Понтифик скончался в понедельник утром после двухмесячной борьбы с пневмонией, и многие фанаты связывают его смерть с так называемым «проклятием Рэмзи», согласно которому после каждого гола валлийца умирает известная личность.

Хотя Рэмзи в данный момент не забивает, он стал новым тренером «Кардиффа Сити» за два дня до смерти Папы.

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Теперь сторонники теории уверены, что его новая роль стала причиной трагедии.

«Аарон Рэмзи стал тренером, и Папа умер. Проклятие Рэмзи снова действует», — пишут фанаты в соцсетях.

Теория о «проклятии Рэмзи» появилась после того, как он забил первый гол за «Арсенал» в 2008 году, и вскоре после этого умерла знаменитость. С тех пор проклятие связывают с рядом смертей известных людей, включая Стива Джобса, Уитни Хьюстон и Пола Уокера. Сам Рэмзи называет эти совпадения нелепыми и утверждает, что это всего лишь случайность.

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Аарон Рэмзи фото Кардифф Сити lifestyle Папа Римский Франциск
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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