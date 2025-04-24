ФОТО. Девушка украинского футболиста побаловала сексуальным образом

Дарья Зотова, любимая девушка нападающего шотландского «Хиберниана» Николая Кухаревича, снова поразила публику соблазнительной фотосессией.

Она умеет интриговать, восхищая сексуальными образами.

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На этот раз она опубликовала пикантные снимки в Instagram, в обтягивающем платье, подчеркивающем её фигуру.

Напомним, что Николай и Дарья вместе уже более двух лет, но редко делятся общими фотографиями.