ФОТО. Что подарил Лионель Месси Папе Римскому Франциску?

Лионель Месси когда-то подарил Папе Римскому Франциску комнатное оливковое дерево, но понтифик отказался поддерживать сборную Аргентины, несмотря на подарок от великого футболиста.

Во время визита в Ватикан в 2013 году Месси и его партнёры по сборной встретились с Папой, который умер в понедельник утром в возрасте 88 лет. Франциск, аргентинец по происхождению, принял команды Аргентины и Италии перед товарищеским матчем в Риме. Месси и Буффон подарили ему дерево, футболки с его именем и мяч с автографами.

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Папа призвал играть честно и помнить о товариществе: «Прежде чем быть чемпионами, будьте людьми».

Несмотря на то что он родился в Буэнос-Айресе и болел за «Сан-Лоренсо», Франциск отказался поддерживать одну из команд: «Будет трудно выбрать, но это всего лишь товарищеский матч».

Игра на «Стадио Олимпико» завершилась победой Аргентины 2:1 — Месси пропустил матч из-за травмы. Голы забили Игуаин и Банега, у Италии отличился Инсинье.