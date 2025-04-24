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24 апреля 2025, 00:02 |
687
0

ФОТО. У экс-нападающего Ливерпуля новая горячая девушка. Он без ума от неё

Энди Кэрролл и его новая любовь

24 апреля 2025, 00:02 |
687
0
ФОТО. У экс-нападающего Ливерпуля новая горячая девушка. Он без ума от неё
Instagram. Лу Тисдейл и Энди Кэрролл

Энди Кэрролл и его девушка Лу Тисдейл слетали в Магалуф на романтический уикенд.

36-летний бывший нападающий сборной Англии сейчас играет за «Бордо» в четвёртом дивизионе Франции. С Лу он встречается уже пять месяцев. По данным The Sun, Кэрролл планирует сделать ей предложение после завершения развода с бывшей женой Билли Маклоу.

Пара наслаждалась солнцем и морем, а Лу поделилась фото с пляжа в Instagram, подписав: «Один день в Магалуфе, лол».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках они улыбаются, позируя в воде и на солнце. Также Лу опубликовала фото в купальнике. Неделей ранее влюблённые отдыхали у бассейна на юге Франции.

Источник из окружения пары рассказал: «Энди серьёзно настроен. Лу положительно на него влияет — он изменился, и все это замечают».

У Кэрролла трое детей от Билли Маклоу и ещё двое от прошлых отношений. В этом сезоне он забил 10 голов в 17 матчах за «Бордо».

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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