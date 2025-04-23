Кубок Италии23 апреля 2025, 23:50 | Обновлено 24 апреля 2025, 00:29
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ВИДЕО. Это разгром. Рейндерс забил в ворота Интера
«Милан» забил очередной гол
23 апреля 2025, 23:50 | Обновлено 24 апреля 2025, 00:29
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В среду, 23 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».
Встречу принимает «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
На 85-й минуте преимущество разгромный счет установил Тиджани Рейндерс. 0:3 на табло «Джузеппе Меацца».
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