Кубок Италии23 апреля 2025, 23:18 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:38
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ВИДЕО. Дубль. Йович забил второй гол в ворота Интера
Сербский страйкер проводит отличный матч
23 апреля 2025, 23:18 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:38
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В среду, 23 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».
Встречу принимает «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.
На 49-й минуте преимущество своей команды удвоил сербский нападающий гостей Лука Йович. 0:2 на табло «Джузеппе Меацца».
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