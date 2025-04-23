В среду, 23 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».

Встречу принимает «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

На 49-й минуте преимущество своей команды удвоил сербский нападающий гостей Лука Йович. 0:2 на табло «Джузеппе Меацца».

❗️ ВИДЕО. Дубль. Йович забил второй гол в ворота Интера