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Кубок Италии
23 апреля 2025, 22:44 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:11
179
1

ВИДЕО. Счет открыт. Йович забил в ворота Интера

Сербский страйкер вывел свою команду вперед

23 апреля 2025, 22:44 | Обновлено 23 апреля 2025, 23:11
179
1
ВИДЕО. Счет открыт. Йович забил в ворота Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В среду, 23 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».

Встречу принимает «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

На 36-й минуте счет открыл сербский нападающий гостей Лука Йович.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Йович забил в ворота Интера

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Мілан сьогодні має бути червоно-чорним
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