В среду, 23 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».

Встречу принимает «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

На 36-й минуте счет открыл сербский нападающий гостей Лука Йович.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Йович забил в ворота Интера