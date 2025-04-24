Милевский оценил полуфинальные матчи Кубка Украины 2024/25

23 апреля состоялись полуфинальные матчи Кубка Украины. По их итогам определилась финальная пара турнира: Шахтер против Динамо.

Буковина во Львове уступила киевскому Динамо со счетом 1:4, хотя номинальные хозяева поля первыми открыли счет. Полесье принимало донецкий Шахтер на домашнем стадионе в Житомире. Горняки в овертайме вырвали победу (1:0) благодаря голу Алиссона.

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После завершения обоих поединков бывший нападающий киевского Динамо и национальной сборной Украины Артем Милевский прокомментировал результаты полуфинальной стадии Кубка Украины 2024/25:

«Как я и говорил, чуда не произошло. Поэтому все ждем 14 мая в Житомире Шахтер – Динамо».