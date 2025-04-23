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Англия
23 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:38
665
0

Выйдет ли Зинченко? Названы стартовые составы Арсенала и Кристал Пэлас

23 апреля в 22:00 состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги

23 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:38
665
0
Выйдет ли Зинченко? Названы стартовые составы Арсенала и Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

23 апреля в 22:00 состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.

Арсенал и Кристал Пэлас сыграют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.

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Украинский футболист Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.

Арсенал с 66 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после Ливерпуля (79).

Выйдет ли Зинченко? Названы стартовые составы Арсенала и Кристал Пэлас

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Арсенал Лондон Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Кристал Пэлас стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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