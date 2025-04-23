Англия23 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:38
665
0
Выйдет ли Зинченко? Названы стартовые составы Арсенала и Кристал Пэлас
23 апреля в 22:00 состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги
23 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:38
665
0
23 апреля в 22:00 состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25.
Арсенал и Кристал Пэлас сыграют на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
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Украинский футболист Александр Зинченко заявлен в резервном составе канониров.
Арсенал с 66 очками занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после Ливерпуля (79).
Выйдет ли Зинченко? Названы стартовые составы Арсенала и Кристал Пэлас
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