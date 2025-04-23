Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»
Короткий комментарий наставника после поражения от Шахтера
Шахтер в непростом матче обыграл Полесье в дополнительное время со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Украины. Поражение оценил наставник житомирской команды Имад Ашур.
«Могу только поблагодарить ребят за игру. Проиграли только в полуфинале от сильнейшей на этот момент команды страны. И как проиграли – была борьба, ожесточенная. Была игра до одного момента. Жаль, что свои шансы не использовали, хотя моменты у нас были. Шанс Назаренко? Что я могу сказать – разве он не хотел забить. Конечно, хотел. Всем хотелось забить».
«Учитывая соперника, мы создали достаточно моментов минимум на один гол. Я благодарен игрокам. Не забываем, с кем мы играли. И нужно поблагодарить Шахтер за такой матч», – сказал Ашур.
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