Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»

Шахтер в непростом матче обыграл Полесье в дополнительное время со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Украины. Поражение оценил наставник житомирской команды Имад Ашур.

«Могу только поблагодарить ребят за игру. Проиграли только в полуфинале от сильнейшей на этот момент команды страны. И как проиграли – была борьба, ожесточенная. Была игра до одного момента. Жаль, что свои шансы не использовали, хотя моменты у нас были. Шанс Назаренко? Что я могу сказать – разве он не хотел забить. Конечно, хотел. Всем хотелось забить».

«Учитывая соперника, мы создали достаточно моментов минимум на один гол. Я благодарен игрокам. Не забываем, с кем мы играли. И нужно поблагодарить Шахтер за такой матч», – сказал Ашур.