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  4. Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»
Кубок Украины
23 апреля 2025, 21:25 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:27
1394
8

Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»

Короткий комментарий наставника после поражения от Шахтера

23 апреля 2025, 21:25 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:27
1394
8
Имад АШУР: «Полесье проиграло сильнейшей команде страны. И как проиграло»
ФК Полесье. Имад Ашур

Шахтер в непростом матче обыграл Полесье в дополнительное время со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Украины. Поражение оценил наставник житомирской команды Имад Ашур.

«Могу только поблагодарить ребят за игру. Проиграли только в полуфинале от сильнейшей на этот момент команды страны. И как проиграли – была борьба, ожесточенная. Была игра до одного момента. Жаль, что свои шансы не использовали, хотя моменты у нас были. Шанс Назаренко? Что я могу сказать – разве он не хотел забить. Конечно, хотел. Всем хотелось забить».

«Учитывая соперника, мы создали достаточно моментов минимум на один гол. Я благодарен игрокам. Не забываем, с кем мы играли. И нужно поблагодарить Шахтер за такой матч», – сказал Ашур.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер Имад Ашур
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Комментарии 8
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InterArsenalRealMadrid
Этот Шахтёр возят все кому не лень,  клоун 🤡 🤡 🤡 
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+2
serhiy
Ви в Динамо всосали і Динамо на першому місці зараз ! Альо ,бля. Хоть знай кому лижеш !
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+2
AndiM
Чувак взагалі не слідкує за подіями в чемпіонаті
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+2
serhiy
Хочеш так .Добре ! Ганьба і сором програвати Шахтарю ! Ви ,команда яка бореться за єврокубки програли Шахтарю,а Колос - який бореться за виживання виграв ! Так що думайте ! Може амбіції треба попустити !
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-1
Oleksandr
Програли самому титулованому клубу країни! Діючому чемпіону УПЛ так і володарку Кубка України!  грали відважно і заслужили похвалу, нехай щастить Поліссю і надалі. Шахтарю обовʼязково виграти Кубок і вдало підготовитись до нового сезону 👌
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
Oleksandr
Прочитав внизу коментарі когутів динамо і в черговий раз переконався, що ви і ваш клуб - це позорище країни, не просто так клюб ОПЗЖ 
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-3
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