ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины

Шахтер в непростом матче обыграл Полесье в дополнительное время со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Украины.

Руководители клуба Дарио Срна и Сергей Палкин явно довольны таким результатом, учитывая тот факт, что команда Марино Пушича рискует остаться без трофеев.

В чемпионате страны Шахтер отстает от Динамо на 10 очков, поэтому финал против киевлян будет шансом спасти сезон.