Кубок Украины23 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:28
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27
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
Шанс Шахтера не закончить сезон без трофеев
23 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:28
3295
27
Шахтер в непростом матче обыграл Полесье в дополнительное время со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Украины.
Руководители клуба Дарио Срна и Сергей Палкин явно довольны таким результатом, учитывая тот факт, что команда Марино Пушича рискует остаться без трофеев.
В чемпионате страны Шахтер отстает от Динамо на 10 очков, поэтому финал против киевлян будет шансом спасти сезон.
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