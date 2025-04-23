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  4. ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
Кубок Украины
23 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:28
3295
27

ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины

Шанс Шахтера не закончить сезон без трофеев

23 апреля 2025, 20:59 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:28
3295
27
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
ФК Полесье

Шахтер в непростом матче обыграл Полесье в дополнительное время со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Украины.

Руководители клуба Дарио Срна и Сергей Палкин явно довольны таким результатом, учитывая тот факт, что команда Марино Пушича рискует остаться без трофеев.

В чемпионате страны Шахтер отстает от Динамо на 10 очков, поэтому финал против киевлян будет шансом спасти сезон.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер Дарио Срна Сергей Палкин фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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DK2025
Покажите лицо Ахметова, когда Динамо вышло в финал Кубка
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Saltovka
У кремлёвского ублюдка суркиса рожа в 300 раз отвратительней! 
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Перець
Гейське фото ,пропаганда Лгбт заборонена
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-3
Battersea
Покажите лицо Суркиса
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serhiy
Біба і боба два ...
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serhiy
Сєпарня №бана !
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