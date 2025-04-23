Кубок Украины23 апреля 2025, 20:27 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:29
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ВИДЕО. Спустя 113 минут. Как Шахтер забил Полесью в полуфинале Кубка
Под конец овертаймов счет в поединке открыл Алиссон
23 апреля 2025, 20:27 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:29
913
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23 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.
Коллективы играют на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 113-й минуте счет был открыт. В ворота волков забил Алиссон Сантана, который появился на поле на овертаймы.
Ассист отдал Лассина Траоре. Шахтер вышел вперед – 1:0.
❗️ ВИДЕО. Спустя 113 минут. Как Шахтер забил Полесью в полуфинале Кубка
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