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Кубок Украины
23 апреля 2025, 20:27 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:29
913
0

ВИДЕО. Спустя 113 минут. Как Шахтер забил Полесью в полуфинале Кубка

Под конец овертаймов счет в поединке открыл Алиссон

23 апреля 2025, 20:27 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:29
913
0
ВИДЕО. Спустя 113 минут. Как Шахтер забил Полесью в полуфинале Кубка
ФК Шахтер. Алиссон

23 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы играют на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 113-й минуте счет был открыт. В ворота волков забил Алиссон Сантана, который появился на поле на овертаймы.

Ассист отдал Лассина Траоре. Шахтер вышел вперед – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Спустя 113 минут. Как Шахтер забил Полесью в полуфинале Кубка

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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