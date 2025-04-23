23 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы играют на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 113-й минуте счет был открыт. В ворота волков забил Алиссон Сантана, который появился на поле на овертаймы.

Ассист отдал Лассина Траоре. Шахтер вышел вперед – 1:0.

❗️ ВИДЕО. Спустя 113 минут. Как Шахтер забил Полесью в полуфинале Кубка