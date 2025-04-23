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Кубок Италии
23 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:10
242
0

Стали известны стартовые составы на матч Интер – Милан

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву

23 апреля 2025, 21:08 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:10
242
0
Стали известны стартовые составы на матч Интер – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В среду, 23 апреля, пройдет ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом».

Встречу примет «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Интер: Мартинес, Биссек, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Аслани, Мхитарян, Димарко, Тареми, Лаутаро Мартинес

Милан: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Хименес, Фофана, Рейндерс, Эрнандес, Пулишич, Йович, Леао

Стартовые составы на матч «Интер» – «Милан»:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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