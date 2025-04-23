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Кубок Украины
23 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:57
2384
1

Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы

Основное время игры завершилось со счетом 0:0

23 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:57
2384
1
Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы
ФК Полесье

23 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.

Коллективы играют на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За 90 минут ни волки, ни горняки не сумели отличиться. Матч перешел в овертаймы.

Если по итогам двух дополнительных таймов по 15 минут не будет определен победитель, то судьба противостояния решится в серии пенальти.

Победитель поединка пробьется в финал Кубка, где сыграет против киевского Динамо.

Кубок Украины 2024/25. 1/2 финала, 23 апреля

Полесье – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)

Статистика основного времени

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Милявський
до класичного ШД відновитись з переїздом ще до Львова з Житомира нелегко буде та ще й ДК поберегли гравців ротацією. Ну і для Полісся гонка з Карпатами ускладниться за 4 місце, календар складніший і сил теж овертайм забере.
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