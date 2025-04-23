Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы
Основное время игры завершилось со счетом 0:0
23 апреля проходит матч 1/2 финала Кубка Украины 2024/25 между командами Полесье и Шахтер.
Коллективы играют на центральном стадионе в Житомире. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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За 90 минут ни волки, ни горняки не сумели отличиться. Матч перешел в овертаймы.
Если по итогам двух дополнительных таймов по 15 минут не будет определен победитель, то судьба противостояния решится в серии пенальти.
Победитель поединка пробьется в финал Кубка, где сыграет против киевского Динамо.
Кубок Украины 2024/25. 1/2 финала, 23 апреля
Полесье – Шахтер – 0:0 (матч продолжается)
Статистика основного времени
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