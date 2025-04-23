Виталий КОСТИШИН: «Эпицентр – лучшая команда Первой лиги по игре»

В эфире информационно-аналитической программы «Украина футбольная» тренер Виталий Костышин поделился впечатлениями от лидерства «Эпицентра» и «Пробоя», а также рассказал о том, чем занимается после завершения работы в «Подолье».

«Сейчас у меня достаточно домашней работы, – говорит Костышин. – Больше внимания уделяю семье. В свободное время много смотрю различные европейские чемпионаты, а также матчи УПЛ и ПФЛ. У меня раньше не хватало времени для анализа матчей топовых чемпионатов, ведь уделял внимание только своей команде и разбору соперников. Стараюсь развиваться в профессиональном плане. У меня были конспекты которые писал в ручную и сейчас все это оцифровываю».

Также Костышин рассказал о глобальных задачах, которые ставятся в «Подолье».

«Клуб создавался для того, чтобы местные молодые футболисты имели возможность играть на профессиональном уровне. По моему мнению, это очень важно для юных футболистов, которые получали возможность заявить о себе и дальше уже двигаться вперед. Пандемия коронавируса и война не могли не повлиять на клуб. Непросто клубам, которые зависят от местных бюджетов».

Виталий Костышин поделился впечатлениями от победы «Эпицентра» над «Металлистом 1925».

«В стратегическом плане это была важная игра для «Эпицентра». Домашняя победа над таким соперником придаст еще больше уверенности команде Нагорняка. «Эпицентр» сейчас по игре лучшая команда Первой лиги и они заслуженно лидируют с существенным отрывом».

Также тренер отметил качественно игру «Пробоя», который лидирует в группе А Второй лиги.

«Коллектив из Городенки заслуженно занимает первое место в своей группе. Они сильнее соперников. В «Пробое» хороший кадровый потенциал, а также квалифицированный тренер. Эта команда уже в дебютном для себя сезоне в ПФЛ достигает результата. Владимиру Ковалюку удалось пригласить в команду Оринчака, Палагнюка... Стоит отметить селекционную работу тренерского штаба и клуба в целом», – резюмировал Костышин.

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