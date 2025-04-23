ФОТО. Большая победа. Сын легионера Шахтера поборол лейкемию

Сандро Гочолейшвили, сын правого защитника «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, ныне играющий в составе «Копенгагена» на правах аренды, победил лейкемию.

«Поздравляем Гиорги и его жену Ану с этой великой победой!», – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба «горняков», парня уже выписали из больницы, теперь его ждет этап восстановления и реабилитации. Сандро родился 7 марта 2024 года.

Этот сезон Гиорги проводит в аренде за Копенгаген. Грузин провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.