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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 19:41 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:33
1292
0

ФОТО. Большая победа. Сын легионера Шахтера поборол лейкемию

Сандро Гочолеишвили подарил радость родителям

23 апреля 2025, 19:41 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:33
1292
0
ФОТО. Большая победа. Сын легионера Шахтера поборол лейкемию
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Гочолеишвили

Сандро Гочолейшвили, сын правого защитника «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, ныне играющий в составе «Копенгагена» на правах аренды, победил лейкемию.

«Поздравляем Гиорги и его жену Ану с этой великой победой!», – говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба «горняков», парня уже выписали из больницы, теперь его ждет этап восстановления и реабилитации. Сандро родился 7 марта 2024 года.

Этот сезон Гиорги проводит в аренде за Копенгаген. Грузин провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Гиорги Гочолеишвили Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Дании по футболу Копенгаген
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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