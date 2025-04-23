Украина. Премьер лига23 апреля 2025, 19:41 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:33
1292
0
ФОТО. Большая победа. Сын легионера Шахтера поборол лейкемию
Сандро Гочолеишвили подарил радость родителям
23 апреля 2025, 19:41 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:33
1292
0
Сандро Гочолейшвили, сын правого защитника «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили, ныне играющий в составе «Копенгагена» на правах аренды, победил лейкемию.
«Поздравляем Гиорги и его жену Ану с этой великой победой!», – говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба «горняков», парня уже выписали из больницы, теперь его ждет этап восстановления и реабилитации. Сандро родился 7 марта 2024 года.
Этот сезон Гиорги проводит в аренде за Копенгаген. Грузин провел 30 матчей, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 апреля 2025, 00:05 1
Итальянский специалист все же сделает ставку на Тибо Куртуа
Бокс | 23 апреля 2025, 08:58 3
Эвандер считает, что Мейвезер проиграл Пакьяо
Футбол | 22.04.2025, 20:27
Футбол | 23.04.2025, 19:54
Футбол | 23.04.2025, 14:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
22.04.2025, 00:03 4
22.04.2025, 08:05
23.04.2025, 07:46 10
Снукер
22.04.2025, 08:30 6
21.04.2025, 22:55 3