В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Брайтон» – «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Амекс» в Брайтоне.

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Брайтон

«Брайтон» уже давно не радует своих болельщиков победами в матчах АПЛ. Команда последний раз выигрывала 8 марта, когда на своем поле со счетом 2:1 одолела «Фулхэм». После этого «Брайтон» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2), проиграл «Астон Вилле» (0:3) и «Кристал Пэлас» (1:2), разошелся миром с «Лестером» (2:2) и в матче предыдущего тура уступил « Брентфорду» (2:4). Перед началом тура «Брайтон» занимал в турнирной таблице десятое место.

Вест Хэм

«Вест Хэм» также давно не ощущал вкус победы. В последних пяти матчах АПЛ «Вест Хэм» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1), «Борнмутом» (2:2) и «Саутгемптоном» (1:1), а также уступил «Вулверхэмптону» (0:1) и «Ливерпулю» (1:2). В турнирной таблице команда занимает 17 позицию и пока не обеспечила себе место в АПЛ на следующий сезон. Для этого «Вест Хэму» в оставшихся матчах необходимо набрать одно очко. Или надеяться, что «Ипсвич» не выиграет все свои матчи.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Из последних пяти поединков «Брайтон» выиграл два. На счету «Вест Хэма» одна победа.

«Брайтон» – «Вест Хэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Брайтон» забивает в среднем по 1,44 гола за игру. Средняя результативность «Вест Хэма» в гостях составляет ровно 1 гол за матч.

Возможные составы

«Брайтон»: Вербрюгген, Эступиньян, Виффер, Данк, ван Хекке, Хиншелвуд, Балеба, О'Райли, Жоао Педро, Минте, Уэлбек.

«Вест Хэм»: Ареоля, Эмерсон, Цоуфал, Килмен, Тодибо, Уорд-Проуз, Солер, Пакета, Боуэн, Кудус, Фюллькруг.

Прогноз

Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.

Прогноз Sport.ua Брайтон Вест Хэм Забьют обе команды 1,74 Сделать ставку РЕКЛАМА

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