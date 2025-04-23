21-летний полузащитник бело-синих Назар Волошин стал автором 20-го дубля в полуфиналах Кубка Украины. 8 раз забивали по два мяча на этой стадии игроки «Динамо», 5 – «Шахтера», 2 – «Днепра», по 1 – «Волыни», «Ворсклы», «Севастополя», «Таврии» и ЦСКА. Между тем дубль Волошина оказался самым скоростным в кубковых полуфиналах. Назар поразил ворота «Буковины» с интервалом всего в 5 минут. И тем самым сразу на 9 минут превзошел прежний рекорд 11-летней давности, установленный Денисом Гармашем в матче с «Черноморцем».

К слову, второй гол Волошина стал для него 15-м в рядах «Динамо» (ЧУ – 10, КУ – 2, ЕК – 3). Юбилей отметил и Николай Шапаренко, забивший 30-й мяч за бело-синих (ЧУ – 23, КУ – 3, ЕК – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков Динамо в полуфиналах Кубка Украины