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Кубок Украины
23 апреля 2025, 19:16 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:22
301
0

Волошин стал автором 20-го дубля в полуфиналах Кубка Украины

Два мяча «Буковине» хавбек киевлян забил с интервалом в 5 минут

23 апреля 2025, 19:16 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:22
301
0
Волошин стал автором 20-го дубля в полуфиналах Кубка Украины
ФК Динамо. Назар Волошин

21-летний полузащитник бело-синих Назар Волошин стал автором 20-го дубля в полуфиналах Кубка Украины. 8 раз забивали по два мяча на этой стадии игроки «Динамо», 5 – «Шахтера», 2 – «Днепра», по 1 – «Волыни», «Ворсклы», «Севастополя», «Таврии» и ЦСКА. Между тем дубль Волошина оказался самым скоростным в кубковых полуфиналах. Назар поразил ворота «Буковины» с интервалом всего в 5 минут. И тем самым сразу на 9 минут превзошел прежний рекорд 11-летней давности, установленный Денисом Гармашем в матче с «Черноморцем».

К слову, второй гол Волошина стал для него 15-м в рядах «Динамо» (ЧУ – 10, КУ – 2, ЕК – 3). Юбилей отметил и Николай Шапаренко, забивший 30-й мяч за бело-синих (ЧУ – 23, КУ – 3, ЕК – 4).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все дубли игроков Динамо в полуфиналах Кубка Украины

Дата

Игрок

Соперник

Минуты

Счет

1.

28.04.1999

Сергей РЕБРОВ

Звезда (г)

23’, 40’

5:1

2.

28.04.1999

Александр ХАЦКЕВИЧ

Звезда (г)

67’, 85’

5:1

3.

10.05.2000

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург З (д)

66’, 82’

6:1

4.

10.05.2000

Максим ШАЦКИХ

Металлург З (д)

18’, 89’

6:1

5.

07.05.2014

Денис ГАРМАШ

Черноморец (д)

26’, 40’

4:0

6.

20.05.2015

МИГЕЛ ВЕЛОЗУ

Олимпик (д)

4’, 53’

4:1

7.

17.06.2020

Миккель ДУЭЛУНН

Минай (г)

9’, 39’

2:0

8.

23.04.2025

Назар ВОЛОШИН

Буковина (г)

57’, 62’

4:1

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цифры и факты Кубок Украины по футболу Назар Волошин Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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