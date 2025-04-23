Волошин стал автором 20-го дубля в полуфиналах Кубка Украины
Два мяча «Буковине» хавбек киевлян забил с интервалом в 5 минут
21-летний полузащитник бело-синих Назар Волошин стал автором 20-го дубля в полуфиналах Кубка Украины. 8 раз забивали по два мяча на этой стадии игроки «Динамо», 5 – «Шахтера», 2 – «Днепра», по 1 – «Волыни», «Ворсклы», «Севастополя», «Таврии» и ЦСКА. Между тем дубль Волошина оказался самым скоростным в кубковых полуфиналах. Назар поразил ворота «Буковины» с интервалом всего в 5 минут. И тем самым сразу на 9 минут превзошел прежний рекорд 11-летней давности, установленный Денисом Гармашем в матче с «Черноморцем».
К слову, второй гол Волошина стал для него 15-м в рядах «Динамо» (ЧУ – 10, КУ – 2, ЕК – 3). Юбилей отметил и Николай Шапаренко, забивший 30-й мяч за бело-синих (ЧУ – 23, КУ – 3, ЕК – 4).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все дубли игроков Динамо в полуфиналах Кубка Украины
|
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минуты
|
Счет
|
1.
|
28.04.1999
|
Сергей РЕБРОВ
|
Звезда (г)
|
23’, 40’
|
5:1
|
2.
|
28.04.1999
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Звезда (г)
|
67’, 85’
|
5:1
|
3.
|
10.05.2000
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург З (д)
|
66’, 82’
|
6:1
|
4.
|
10.05.2000
|
Максим ШАЦКИХ
|
Металлург З (д)
|
18’, 89’
|
6:1
|
5.
|
07.05.2014
|
Денис ГАРМАШ
|
Черноморец (д)
|
26’, 40’
|
4:0
|
6.
|
20.05.2015
|
МИГЕЛ ВЕЛОЗУ
|
Олимпик (д)
|
4’, 53’
|
4:1
|
7.
|
17.06.2020
|
Миккель ДУЭЛУНН
|
Минай (г)
|
9’, 39’
|
2:0
|
8.
|
23.04.2025
|
Назар ВОЛОШИН
|
Буковина (г)
|
57’, 62’
|
4:1
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