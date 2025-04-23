Кубок Украины23 апреля 2025, 19:30 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:43
3956
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ФОТО. Как хавбек сборной Украины не забил Шахтеру в полуфинале Кубка
Супершанс не использовал Назаренко
23 апреля 2025, 19:30 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:43
3956
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В матче полуфинала Кубка Украины между Полесьем и Шахтером житомирская команда на 54-й минуте при счете 0:0 имела все шансы выйти вперед, однако хавбек Александр Назаренко не использовавл супершанс.
Вингер сборной Украины оказался перед воротами Дмитрия Ризныка, но пробил мимо, хотя имел открытый дальний угол.
Характерная реакция от наставника Полесья Имада Ашура.
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