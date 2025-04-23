Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как хавбек сборной Украины не забил Шахтеру в полуфинале Кубка
Кубок Украины
23 апреля 2025, 19:30 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:43
3956
0

ФОТО. Как хавбек сборной Украины не забил Шахтеру в полуфинале Кубка

Супершанс не использовал Назаренко

23 апреля 2025, 19:30 | Обновлено 23 апреля 2025, 20:43
3956
0
ФОТО. Как хавбек сборной Украины не забил Шахтеру в полуфинале Кубка
ФК Полесье

В матче полуфинала Кубка Украины между Полесьем и Шахтером житомирская команда на 54-й минуте при счете 0:0 имела все шансы выйти вперед, однако хавбек Александр Назаренко не использовавл супершанс.

Вингер сборной Украины оказался перед воротами Дмитрия Ризныка, но пробил мимо, хотя имел открытый дальний угол.

Характерная реакция от наставника Полесья Имада Ашура.

По теме:
ФОТО. Реакция Палкина и Срны на выход Шахтера в финал Кубка Украины
Директор Буковины объяснил поражение команды от Динамо в полуфинале Кубка
Травмированые есть? Шовковский – о лазарете Динамо перед матчем с Шахтером
Александр Назаренко (футболист) Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(72)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде
Теннис | 23 апреля 2025, 17:52 6
Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде
Стародубцева разгромила Фругвиртову и вышла во 2-й раунд турнира в Мадриде

Неожиданно простая победа Юлии в двух сетах на старте основы после сложной квалификации

Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Футбол | 22 апреля 2025, 20:27 55
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ

Владелец «Шахтера» выделил 25 миллионов евро

СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Теннис | 23.04.2025, 06:05
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы
Футбол | 23.04.2025, 19:51
Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы
Полуфинал Кубка продлен. Матч между Полесьем и Шахтером перешел в овертаймы
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Футбол | 23.04.2025, 06:47
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка Украины Полесье – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
Волшебник Чемпионшипа. Английский тренер вывел уже третью команду в АПЛ
21.04.2025, 22:32 2
Футбол
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 4
Футбол
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал главный недостаток Усика. И дал совет Дюбуа
22.04.2025, 08:05
Бокс
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
Драматичный финал Кубка Нидерландов завершился сенсацией в серии пенальти
21.04.2025, 22:10
Футбол
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
23.04.2025, 07:46 10
Футбол
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 6
Футбол
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
Даниэль ДЮБУА: «Мне больше не интересен этот бой»
22.04.2025, 07:36 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем