Новый форвард для Реброва. Лидер Александрии ждет вызова в сборную Украины

Бомбардир «Александрии» Александр Филиппов заявил, что ожидает вызов в национальную сборную Украины. Форвард верит, что сможет помочь команде Сергея Реброва, если продолжит демонстрировать высокий футболист.

– Как думаете, есть шанс, что Сергей Ребров вас пригласит в сборную после успешного сезона в клубе?

– Это зависит от меня. Если я буду продолжать так хорошо играть, то вполне возможно, что могу получить вызов. Главное не останавливаться, верить, и, думаю, что рано или поздно я попаду в национальную сборную, – заявил форвард.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр сыграл 23 матча. Кроме 10 забитых мячей отметился одной результативной передачей.