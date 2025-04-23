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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 19:18 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:28
1618
1

Новый форвард для Реброва. Лидер Александрии ждет вызова в сборную Украины

Александр Филиппов надеется дебютировать за «сине-желтых»

23 апреля 2025, 19:18 | Обновлено 23 апреля 2025, 19:28
1618
1
Новый форвард для Реброва. Лидер Александрии ждет вызова в сборную Украины
ФК Александрия. Александр Филиппов

Бомбардир «Александрии» Александр Филиппов заявил, что ожидает вызов в национальную сборную Украины. Форвард верит, что сможет помочь команде Сергея Реброва, если продолжит демонстрировать высокий футболист.

– Как думаете, есть шанс, что Сергей Ребров вас пригласит в сборную после успешного сезона в клубе?

– Это зависит от меня. Если я буду продолжать так хорошо играть, то вполне возможно, что могу получить вызов. Главное не останавливаться, верить, и, думаю, что рано или поздно я попаду в национальную сборную, – заявил форвард.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Александр сыграл 23 матча. Кроме 10 забитых мячей отметился одной результативной передачей.

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Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Сергей Ребров Александр Филиппов
Олег Вахоцкий Источник: РБК Спорт
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turist86
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